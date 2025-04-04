أستاذ بجامعة المنصورة يشارك في مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأوعية الدماغية والقسطرة المخية

يشارك الدكتور وسام فتحي، أستاذ المخ والأعصاب والقسطرة المخية بكلية الطب جامعة المنصورة، في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني "مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأوعية الدماغية والقسطرة المخية" كأحد اعضاء اللجنة العلمية المنظمة في الموتمر

وممثل مجموعة القسطرة المخية بجامعة المنصورة بالإضافة إلى مشاركته في ورش عمل ومحاضرات عن دور القسطره المخيه في علاج ضيق الشريان السباتي بالمخ وعلاج التمددات الشريانية بالمخ ضمن برنامج المؤتمر.



فيما تقام فعاليات المؤتمر في أكاديمية الأميرة فاطمة خلال الفترة من 6 إلى 9 أبريل الجاري، بتنظيم مشترك مع منظمة MENA-SO برئاسة الدكتور عادل الهزاني من المملكة العربية السعودية، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة. ويستمر المؤتمر على مدى أربعة أيام، يتخللها جلسات علمية وتدريبية مكثفة.



كما يشهد المؤتمر تنظيم فعاليات متخصصة في القسطرة التداخلية المخية، إلى جانب بث حي لحالات القسطرة من مختلف مستشفيات جمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة نخبة من رواد هذا التخصص على المستويين المحلي والدولي.



ويحضر المؤتمر عدد من كبار المتخصصين على مستوى العالم والمنطقة العربية، من بينهم جيراگ بانديان، رئيس منظمة السكتة الدماغية العالمية وسيمونا ساكو، رئيسة المنظمة الأوروبية للسكتة الدماغية وفواز المطفي، رئيس Global Mission 2020 وأمين صندوق الجمعية الأمريكية للأوعية الدماغية والقسطرة المخية ومحمد الجهني، رئيس الجمعية السعودية للسكتة الدماغية.

كما يشارك في الحدث العديد من الخبراء البارزين، مثل الدكتور هشام مسعود، الدكتورة مي نور، الدكتور الحمزة البياتي، والدكتورة ديانا سايلور من الولايات المتحدة بالإضافة إلى البروفيسور يونج سام شين، رئيس المؤتمر العالمي المقبل للقسطرة المخية 2026 من كوريا الجنوبية، فضلاً عن عدد من الأطباء المتميزين من الدول العربية، منهم الدكتور فواز الشريف، والدكتور أحمد الشنبري من السعودية، والدكتور علي البلوشي من عمان.

كما حرصت اللجنة المنظمة على تقديم برنامج علمي وتدريبي شامل، يتضمن محاضرات إكلينيكية وعملية، إضافة إلى بث مباشر لحالات القسطرة المخية من عدة مستشفيات مصرية، بما في ذلك المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة ووزارة الصحة كما سيتم بث مباشر من دول عدة، منها أستراليا، فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

كما يشمل المؤتمر أيضًا العديد من ورش العمل التدريبية العملية (Hands-on Training)، حيث تم تخصيص سبع قاعات خصيصًا لهذا الغرض طوال أيام المؤتمر وتُعد هذه الورش فرصة متميزة للأطباء والمهتمين بالمجال لاكتساب الخبرات والمهارات العملية في أحدث تقنيات القسطرة المخية.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر الإعلان عن العديد من الأخبار السارة للمهتمين بمجال الأوعية الدموية والقسطرة المخية، مما يعكس التطور المستمر لهذا التخصص الدقيق ويؤكد مكانة مصر كمنصة علمية متميزة في هذا المجال.

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