أمازون تقدم ميزة الملخصات لتسهيل تلخيص الكتب بدقة

أطلقت أمازون ميزة "ملخصات" حديثة لمستخدمي كيندل لمساعدتهم على تذكر نقاط الحبكة ومسارات الشخصيات قبل قراءة أحدث كتاب في السلسلة.

وأشارت أمازون، إلى أن ميزة الملخصات وليدة الذكاء الاصطناعي.

وصرح ألي إيراهيتا، المتحدث باسم أمازون، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نستخدم التكنولوجيا، بما في ذلك GenAI ومشرفي أمازون، لإنتاج ملخصات قصيرة للكتب تعكس محتواها بدقة.

وسجل المستخدمون على موقع ريديت عن قلقهم بخصوص استخدام الذكاء الاصطناعي لهذه الميزة، وعلق البعض عن مدى دقة الملخصات، وبالرغم من أن الشركة أكدت أنها أن الملخصات أكثر دقة وأمان في عكس المحتوى، لكن البعض أثر على مزيد من المعلومات اتجاة هذه الميزة.

ويستطيع مستخدمي أجهزة كيندل في الولايات المتحدة مشاهدة ملخصات قصيرة للكتب التي استعاروها أو اشتروها من ضمن آلاف الكتب الإلكترونية الأكثر رواجا باللغة الإنجليزية ضمن السلسلة.

وتهدف أمازون لتجهيز ميزة التلخيصات إلى تطبيق Kindle لنظام التشغيل iOS في القريب العاجل للوصول إلى الملخصات، يجب على المستخدمين استخدام أحدث إصدار من Kindle.

كما يمكنهم التأكد من إتاحة الملخصات للسلسلة بالضغط عن زر "عرض الملخصات" في صفحة السلسلة في مكتبة Kindle الخاصة بهم أو عن طريق اختيار "عرض الملخصات" ضمن قائمة النقاط الثلاث لتجميع السلاسل.

سيتم تحذيرك قبل فتح الملخص بأنه يشمل حرقا للأحداث حول النقاط الرئيسية في الحبكة والشخصيات، بمجرد الموافقة ، سيتم نقلك إلى الملخص.

وكشفت أمازون في منشورها: "بإضافة مستوى حديث من الراحة لقراءة السلاسل، تسمح ميزة الملخصات للقراء التعمق في عوالم وشخصيات معقدة دون فقدان متعة الاكتشاف، مع ضمان تجربة قراءة متواصلة في جميع الأنواع".

وتقول الشركة إن الملخصات متوافرة من كل أنواع السلاسل، مثل سلسلة الخيال الملحمي إلى سلسلة الإثارة والغموض، بالإضافة إلى العناوين الرائجة والمسلسلات المحببة منذ وقت طويل.