نونو سانتو يتوج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لشهر مارس

توج البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق نوتنجهام فورست، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر مارس 2025.

ويقدم نوتنجهام فورست نتائج مميزة خلال الموسم الجاري 2024-2025 تحت قيادة نونو سانتو، جعلته يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، متفوقًا على كبار البريميرليج، مثل: مانشستر سيتي، تشيلسي، توتنهام، ومانشستر يونايتد.

سانتو يفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

قاد سانتو فريقه لتحقيق انتصارين ثمينين في شهر مارس، حيث تغلب على مانشستر سيتي بهدف للا شيء، ثم حقق فوزًا كبيرًا على إبسويتش تاون بأربعة أهداف مقابل هدفين.

بهذين الانتصارين، حقق سانتو العلامة الكاملة في شهر مارس، مما جعله يتفوق على منافسيه في صراع جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي للشهر الماضي، حيث تفوق على كل من، الألماني فابيان هورزلر، مدرب برايتون، والبرتغالي وروبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد.

نونو سانتو مع جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

نونو سانتو يعادل رقم أرتيتا وبينيتيز

هذه الجائزة هي الثالثة للمدرب نونو سانتو هذا الموسم، بعد أن فاز بها في شهري أكتوبر وديسمبر 2024، كما أنها المرة السابعة التي يفوز بها في مسيرته، ليعادل رقم مايكل أرتيتا ورافا بينيتيز.