ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 3301 قتيل

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب وسط ميانمار قبل نحو أسبوع إلى 3 آلاف و301 قتيل.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم الجمعة نقلا عن وسائل الإعلام الرسمية في ميانمار أنه لا تزال فرق الإنقاذ تحاول انتشال مئات الأشخاص المحاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط ميانمار وعلى عمق 10 كيلومترات، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. أعقبته هزة ارتدادية قوية بلغت 6.7 درجة بعد دقائق قليلة، ما تسبب في أضرار واسعة النطاق.

كما شعر سكان تايلاند والصين وفيتنام بالهزة، ما أدى إلى حالة من الذعر في المناطق المجاورة.

وتسود مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 10،000 شخص، خصوصًا بسبب الكثافة السكانية في المناطق المتضررة وضعف المباني.

كما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات إنسانية أخرى من مخاطر انهيار سدود حيوية على نهر إيراوادي، الأمر الذي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر.