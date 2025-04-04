روسيا والفاتيكان تبحثان القضية الأوكرانية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وأمين سر العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية في دولة الفاتيكان، الأسقف بول جالاجر، في محادثة هاتفية، قضية أوكرانيا في سياق الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية -وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس " الروسية اليوم الجمعة: "خلال المحادثة، تبادل الجانبان الآراء حول القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الدولي ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف البيان أنه - في هذا السياق - تم التطرق إلى الوضع حول أوكرانيا، بما في ذلك في سياق الحوار المستمر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية حول سبل حل الأزمة الأوكرانية مع القضاء الموثوق على أسبابها الجذرية، وقد أعرب وزير الخارجية الروسي عن شكره للكرسي الرسولي على مساعدته في حل القضايا الإنسانية، بما في ذلك تبادل الأسرى".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم خلال المحادثة مناقشة حالة وآفاق العلاقات الثنائية، مع التركيز على التعاون في عدد من المجالات الإنسانية، كما لفتت إلى أن الجانبين أبديا اهتمامًا مشتركًا في استمرار الحوار البناء، موضحة أن المحادثة جرت بناءً على مبادرة من الجانب الفاتيكاني.