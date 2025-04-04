برونو فيرنانديز لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي ويعادل إنجاز تاريخي

توج البرتغالي برونو فيرنانديز، صانع ألعاب فريق مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر مارس 2025.

وحصد برونو فيرنانديز جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، بعدما تألق في شهر مارس الماضي وأسهم في تحقيق نتائج إيجابية مع مانشستر يونايتد.

برونو فيرنانديز يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس

وتفوق فيرنانديز على قائمة ضمت 6 لاعبين آخرين، هم: نيكولا ميلينكوفيتش وأنطوني إيلانجا (نوتنجهام فورست)، وديكلان رايس (أرسنال)، ويان باول فان هيكي (برايتون)، وجيان بيليجاردي (ولفرهامبتون)، في صراع جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس.

برونو فيرنانديز مع جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

وغاب النجمان المصريان محمد صلاح جناح ليفربول وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي عن قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر.

وأسهم فيرنانديز بشكل فعال في نتائج مانشستر يونايتد خلال شهر مارس، إذ سجل هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين، وقاد فريقه لتحقيق تعادل أمام أرسنال (1-1)، وانتصار على ليستر سيتي (3-0).

ويعد هذا الفوز هو الأول للبرتغالي برونو فيرنانديز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكنه عادل إنجاز تاريخي بحصد جائزة شهر مارس، حيث أصبح ثالث أكثر لاعب يحقق جائزة لاعب الشهر في تاريخ البريميرليج برصيد 5 مرات، بالتساوي مع واين روني وفان بيرسي.