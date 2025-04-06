دوري أبطال أفريقيا.. كولر متخوف من «النجيل الصناعي» أمام الهلال السوداني

رفع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة الطوارئ في تدريبات الفريق الأحمر بالعاصمة الموريتانية نواكشوط قبل 48 ساعة من المواجهة المصيرية أمام الهلال السوداني، يوم الثلاثاء المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تقام على ملعب “شيخا ولد بيديا”.

وفرض “كولر” حالة من السرية على تدريبات الفريق في موريتانيا عقب وصول البعثة أمس السبت، حيث يخوض الفريق التدريبات على أحد الملاعب الفرعية للحفاظ على تركيز وسرية التدريبات والخطة التي يواجه بها فريق الهلال، على أن يخوض الأهلي المران الأخير على ملعب المباراة وفقا لبروتوكول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وتسيطر حالة من التخوف على الجهاز الفني ومسئولي الأهلي واللاعبين من أرضية النجيل غير الطبيعي لملعب “شيخا ولد بيديا” خاصة أن الفريق غير معتاد على "النجيل الصناعي" الذي يعتبر عاملا سلبيا على اللاعبين ويسبب الإصابات وهو ما يخشاه الجهاز الفني في المباراة المصيرية، كما أن الفريق المنافس يلعب باستمرار على هذه الملاعب وهو ما يمثل خطورة على الأهلي.

وكان مارسيل كولر قرر خوض لاعبي الفريق التدريبات في فرع النادي بمدينة نصر على ملاعب النجيل الصناعي حتى يعتاد لاعبو الأهلي على هذا الأمر قبل مباراة الإياب مع الهلال السوداني على ملعب “شيخا ولد بيديا” في موريتانيا.

ورفض مارسيل كولر تواجد أي شخص من خارج بعثة الفريق في التدريبات للحفاظ على السرية وتركيز اللاعبين قبل المواجهة المصيرية وخوفا من تسريب خطة اللعب للفريق المنافس الذي يسعى لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي من أنياب “حامل اللقب”.

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي، عقد جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي، قبل سفر البعثة تحدث فيها “الخطيب” مع كولر عن ضرورة الفوز وحسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وأن الجماهير في حالة غضب بسبب المستوى الذي ظهر عليه الفريق أمام الهلال السوداني والذي يثير القلق في مشوار الأهلي للدفاع عن اللقب الأفريقي، رغم أن إدارة النادي دعمت الفريق بعناصر مميزة في الميركاتو الشتوي.

في نفس السياق قرر مارسيل كولر إجراء تعديلات في تشكيل الأهلي خلال مواجهة الإياب أمام الهلال السوداني بعد المستوى الضعيف والأداء الباهت الذي ظهر به الفريق في مباراة الذهاب على استاد القاهرة والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف يتيم وصعب مهمته في موقعة الإياب.

وقرر “كولر” الدفع باللاعب حسين الشحات من البداية في مركز الجناح الأيمن، بينما يلعب المغربي أشرف بن شرقي في الجبهة اليسري ومن أمامهما مهاجم وحيد هو وسام أو علي بعدما فشلت خطة “كولر” باللعب بمهاجمين في المباريات الأخيرة.

كما يفكر كولر في الدفع بكريم الدبيس في التشكيل الأساسي على حساب المغربي يحيي عطية الله الذي ظهر بمستوى ضعيف منذ العودة من الإصابة، كما يعود أكرم توفيق إلى دكة البدلاء من جديد ويفاضل “كولر” بين عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا للتواجد مع إمام عاشور ومروان عطية في وسط الملعب.