رسميًا.. دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي برسالة مؤثرة

أعلن البلجيكي كيفين دي بروين، اليوم الجمعة، رحيله رسميًا عن مانشستر سيتي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، وذلك بعد 10 سنوات قضاها بين جدران النادي السماوي.

وينتهي عقد دي بروين مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، ليرحل عن السيتي بعد سنوات حقق خلالها العديد من الإنجازات.

رسالة مؤثرة من دي بروين إلى جماهير مانشستر سيتي

ونشر دي بروين رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، جاء فيها: «عندما ترون هذه الرسالة، ربما تدركون فحواها، لذا سأدخل مباشرة وأخبركم جميعًا أن هذه هي أشهري الأخيرة كلاعب في مانشستر سيتي».

وأضاف دي بروين: «ليس من السهل الكتابة عن شيء كهذا، لكن كلاعبي كرة قدم، نعلم جميعًا أن هذا اليوم سيأتي لا محالة».

وتابع النجم البلجيكي: «قادتني كرة القدم إليكم جميعًا، وإلى هذه المدينة، أسعى وراء حلمي، دون أن أعلم أن هذه الفترة ستغير حياتي. هذه المدينة، وهذا النادي، هؤلاء الناس، منحوني كل شيء، ولم يكن لدي خيار سوى رد كل شيء، وبالفعل فزنا بكل شيء. سواء أحببنا ذلك أم لا، فقد حان وقت الوداع».

واختتم دي بروين رسالته، قائلًا: «أنا وسوري وروما وماسون (أولاده) وميشيل (زوجته) ممتنون للغاية لما يعنيه هذا المكان لعائلتنا. سيبقى مانشستر في ذاكرة أطفالنا للأبد، والأهم من ذلك في قلوبنا جميعًا، وسيبقى دائمًا موطننا. لا يسعنا إلا أن نشكر المدينة والنادي والجهاز الفني وزملاءنا وأصدقاءنا وعائلاتنا على هذه الرحلة التي استمرت عامًا كاملاً. لكل قصة نهاية، لكن هذا الفصل كان بلا شك الأفضل».

دي بروين

مسيرة دي بروين الحافلة بالألقاب مع مانشستر سيتي

وانضم دي بروين إلى مانشستر سيتي قادمًا من فولفسبورج الألماني في صيف 2015، ومنذ ذلك الحين، قدم مستويات استثنائية مع الفريق السماوي، وساهم في تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها:

6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لقبان في كأس الاتحاد الإنجليزي، 5 ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية، 3 ألقاب في الدرع الخيرية، لقب دوري أبطال أوروبا، لقب كأس العالم للأندية.

مسيرة دي بروين قبل مانشستر سيتي

وقبل انضمامه إلى مانشستر سيتي، لعب كيفين دي بروين لأندية جينك البلجيكي وتشيلسي الإنجليزي وفيردر بريمن وفولفسبورج الألمانيين.