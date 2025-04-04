هربًا من الأهالي.. مصرع لص سقط من أعلى عقار بعد سرقته "موتوسيكل" في حدائق أكتوبر

لقي لص مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة بعد سرقته دراجة نارية موتوسيكل ومحاولة الأهالي الإمساك به.

سقوط لص من أعلى عقار بحدائق أكتوبر

تلقى المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط لص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة لص "له معلومات جنائية مسجلة" سقط من أعلى عقار عقب سرقته دراجة نارية موتوسيكل ومحاولة الأهالي الإمساك به وسقط متوفيًا، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.