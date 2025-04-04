إنقاذ مسن سقط من قطار بمستشفى حكومي في دمياط

شهد مستشفى كفر سعد المركزي في دمياط لأول مرة إجراء كبرى الجراحات بالعمود الفقرى حيث أشاد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بجهود مديرية الصحة والفريق الطبى والتمريض بمستشفى كفر سعد المركزى المشاركين بإجراء جراحة ناجحة بالعمود الفقرى لمريض يبلغ من العمر ٦٣ عاما، والتى تُعد الأولى من نوعها يتم إجراؤها بالمستشفى.

وتوجه بالشكر إلى الدكتور محمد نصحى مدير المستشفى والطاقم الطبى دكتور محمد حشيش استشارى ومدرس جراحة العظام والعمود الفقرى بمستشفيات جامعة القاهرة قصر العينى، دكتور أحمد نجاح و الدكتور على الداجن طبيبا جراحة العظام، والدكتورة شيرين أخصائي التخدير.



وأشار الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة أن المستشفى استقبلت المريض الذى أُصيب أثناء نزوله من القطار بكسر فى الفقرات القطنية، ولفت إلى أنه تم إجراء الإسعافات الأولية للمريض وتجهيزه للعملية وتثبيت الكسر بواسطة مسامير واعمدة، وتم وضع المريض تحت المتابعة المستمرة.



شنت مديرية الصحة في دمياط حملات مرورية مكثفة على منشآت الرعاية الصحية الأولية بدمياط خلال اجازة عيد الفطر حيث تم إجراء ١٧٤ مرورا إشرافيا على منشآت الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة خلال عطلة عيد الفطر المبارك بنسبة تغطية ١٧٤٪ لجميع منشآت المحافظة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وتحت إشراف وتوجيهات الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية في إطار استمرار المرور المكثف من فرق إشراف الرعاية الأساسية بالمديرية ومديري الإدارات الصحية وفرق الإشراف التابعة لهم على وحدات ومراكز طب الأسرة ومكاتب الصحة بمدن ومراكز دمياط وكفر سعد وفارسكور والزرقا وكفر البطيخ.

وجرى إجراء ١٧٤ مرورا إشرافيا على منشآت الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة خلال عطلة عيد الفطر المبارك بنسبة تغطية ١٧٤٪ لجميع منشآت المحافظة وذلك للتأكد من الانضباط الإداري للعاملين من الفرق الطبية وتوافر أدوية الطوارئ ومستلزمات التشغيل وصلاحية التجهيزات.

وانتظام تقديم خدمات الطوارئ ومكاتب الصحة وفحص المقبلين على الزواج وسحب عينات الغدة الدرقية وقياس السمع وتطعيم الجرعة الصفرية لفيروس ب لحديثي الولادة وصرف الألبان شبيهة لبن الأم بالمنافذ المقررة وذلك حرصا على تعزيز إتاحة الخدمات الصحية للمواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك.