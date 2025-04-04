لأول مرة في السويس لجنة هرمون النمو بمستشفى دار صحة المرأة والطفل

شهد مستشفى دار صحة المرأة والطفل بمحافظة السويس التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، لأول مرة انعقاد لجنة هرمون النمو داخل مستشفى دار صحة الموجودة بمنطقة حوض الدرس.

ياتى ذلك فى توجيهات الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع حياة كريمة بالعمل على تلبية احتياجات المواطنين من خدمات متنوعة في كل التخصصات.

وقامت اللجنة والتى تضم كلا من دكتور أحمد السيد وجيه استشاري طب الاطفال مدرس في كلية الطب جامعة السويس ودكتور زينب عبد العال محمد استشاري غدد الأطفال ومدرس في كلية الطب جامعة قناة السويس بالكشف على عدد من الأطفال الذين يعانون من هذا مرض وصرفت العلاج لعدد كبير من الأطفال عقب التأكد من إصابتهم واستحقاقهم للعلاج.

وقدم الأهالي الشكر إلى مسئولي هيئة الرعاية الصحية عن توفيرهم لهذه اللجنة عقب مطالبتهم به خلال الشهرين الماضيين بسبب معاناتهم لسفر خارج المحافظة.

وأكد الدكتور أحمد شفيق، رئيس هيئة الرعاية الصحية بالسويس، المضى قدما في تحديد كل احتياجات أهالى السويس للعمل على توفيرها بالإضافة إلى التميز في تقديم الخدمات الطبية فى كل المنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس

وقال الدكتور محمود فتحى، مدير مستشفى دار صحة المرأة والطفل بحوض الدرس، إن المستشفى يعمل بكامل طاقته لاستقبال أي حالات للأطفال والنساء، وأن هناك استعدادات طبية على أعلى مستوى لتقديم خدمات حقيقية للأهالي.