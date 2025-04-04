الأرصاد: غدًا السبت مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع غدا السبت 5 أبريل 2025، بأن يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، متوسط البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد، أحيانا ظهور نشاط رياح على جنوب الصعيد، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط هادئة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، كالتالي:

القاهرة

العظمى 27 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الإسكندرية

العظمى 24 درجة.

الصغرى 14 درجة.

مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 13 درجة.

سوهاج

العظمى 33 درجة.

الصغرى 17 درجة.

قنا

العظمى 34 درجة.

الصغرى 18 درجة.

أسوان

العظمى 34 درجة.

الصغرى 19 درجة.