ads
الجمعة 04 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الأرصاد: غدًا السبت مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من  المتوقع غدا السبت 5 أبريل 2025، بأن يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، متوسط البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق.

 

وأشارت هيئة الأرصاد، أحيانا ظهور نشاط رياح على جنوب الصعيد، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط هادئة.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، كالتالي:

القاهرة
العظمى 27 درجة.
الصغرى 18 درجة.

الإسكندرية
العظمى 24 درجة.
الصغرى 14 درجة.

مطروح
العظمى 22 درجة.
الصغرى 13 درجة.

سوهاج
العظمى 33 درجة.
الصغرى 17 درجة.

قنا
العظمى 34 درجة.
الصغرى 18 درجة.

أسوان
العظمى 34 درجة.
الصغرى 19 درجة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس غدا السبت القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى بالقاهرة حار على جنوب سيناء درجات الحرارة العظمى والصغرى