هيثم أحمد زكي.. محطات الرحلة الفنية والإنسانية

تحل اليوم الموافق ٤ بريل، ذكرى ميلاد الفنان هيثم أحمد زكي، والذى رحل عن عالمنا فجأة وفى سن مبكرة عن عمر يناهز الـ٣٥ عامًا، بعد مشوار فني قصير.

البداية "عائلة فنية"

نشأ الفنان هيثم أحمد زكي لأسرة فنية، فالأب هو الفنان الكبير أحمد زكي، والذي يعد أحد أهم الأسماء الفنية على مدار التاريخ الفني المصري، والأم الفنانة هالة فؤاد والتى قدمت عددًا من الأدوار المتنوعة.

كانت البداية للفنان هيثم أحمد زكي، ليس فقط بأن يكمل مسيرة والده، لكنه أكمل دوره فى فيلم "حليم" بعد رحيل الفنان أحمد ذكي أثناء الانتهاء من تصوير العمل،

وتوالت الأدوار وقدم فيلم "البلياتشو"، كبطولة مطلقة أولى سينمائية، ثم بعدها جاءت بعض الأعمال الدرامية، حتى وفاته.

أبرز أعماله الفنية

قدم الفنان هيثم أحمد زكي بعض الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرها سينمائياً فيلم "حليم، البلياتشو، كف القمر، نقطة دم"، وعلى مستوى الدراما قدم "الجماعة، دوران شبرا، الصفعة، كلبش، علامة استفهام".

رحيل في عمر الشباب

فى يوم ٧ نوفمبر عام ٢٠١٩، جاء خبر وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي كالصاعقة لكل أحبابه وجمهوره وزملاء الوسط الفنى، حيث رحل بشكل مفاجئ بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، رحل بهدوء داخل مسكنه.