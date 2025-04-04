اتحاد التجديف يستعد لتنظيم بطولة الجمهورية بالإسماعيلية بمشاركة واسعة من الأندية

يستعد الاتحاد المصري للتجديف، برئاسة اللواء شريف القماطي، لتنظيم بطولة الجمهورية للتجديف، التي تقام بمدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 15 إلى 19 أبريل الجاري بمشاركة واسعة من أندية التجديف من مختلف محافظات الجمهورية لجميع الفئات العمرية من الجنسين حيث تعد هذه البطولة إحدى أهم الفعاليات الرياضية السنوية التي تجمع نخبة لاعبي التجديف في مصر.

وتشمل المنافسات مختلف أنواع القوارب، حيث يتنافس اللاعبون في سباقات القارب الفردي، الزوجي، الرباعي، والثماني. وتكتسب البطولة أهمية خاصة لطلاب الثانوية العامة المشاركين، حيث تُمنح لهم درجات التفوق والحافز الرياضي وفقاً للضوابط المعتمدة.

وفي هذا الصدد، صرّح اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، قائلاً: «نحن فخورون بتنظيم بطولة الجمهورية للتجديف هذا العام في مدينة الإسماعيلية، ونتطلع إلى منافسات قوية ومستوى فني مميز يعكس تطور التجديف المصري حيث تعد هذه البطولة محطة مهمة في مسيرة اللاعبين نحو المنافسات الدولية، ونعمل جاهدين على توفير أفضل الظروف لضمان نجاحها».

من جانبه، أكد القبطان محمد سلامة، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف، أهمية البطولة، قائلاً: «تمثل بطولة الجمهورية فرصة ذهبية لجميع لاعبي التجديف في مصر لإثبات قدراتهم والاستعداد للاستحقاقات المقبلة. نشكر جميع الأندية واللاعبين المشاركين، كما نثمّن جهود لجنة الحكام لضمان سير البطولة بأعلى مستويات النزاهة والاحترافية».

ويتولى تحكيم البطولة طاقم من الحكام الذين تم اختيارهم من لجنة حكام مصر برئاسة الكابتن أحمد حلمي غريب، لضمان إدارة السباقات وفقاً للمعايير الدولية.

ويشرف على تنظيم البطولة الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، وبالتعاون مع جميع أعضاء مجلس الإدارة، المدير التنفيذي، وجميع العاملين بالاتحاد، فيما يتولى الكابتن أحمد حلمي مهام مدير البطولة.

وتعد بطولة الجمهورية للتجديف بمثابة احتفالية رياضية تجمع أسرة التجديف المصرية، وتسهم في تعزيز مستوى اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها على مستوى الجمهورية.