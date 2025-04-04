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الجمعة 04 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الشباب تنظم رحلة ترفيهية للنشء من الأيتام

رحلة ترفيهية
رحلة ترفيهية
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نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء رحلة ترفيهية تثقيفية لمجموعة من النشء الأيتام، وذلك احتفالًا بيوم اليتيم والموافق اليوم أول جمعة من شهر أبريل.
 
 

وتضمن برنامج الرحلة زيارة النشء المتحف القومي للحضارة المصرى والذي يُعد صرحًا ثقافيًا هامًا يعرض تاريخ مصر عبر العصور المختلفة، ثم سيقوم النشء المشارك بزيارة ترفيهية إلى مدينة الملاهي دريم بارك . وفى اليوم الثانى سيقوم النشء بالتوجه إلى زيارة "كيدزانيا القاهرة" وذلك لاستكشاف عالم مصغّر مليء بالمهن. وقد لاقى ذلك سعادة من الأطفال والقائمين على إدارة دور الرعاية لما توليه وزارة الشباب من اهتمام بالنشء من الأيتام.

 

وقد أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في وقت سابق، أن الاحتفال بيوم اليتيم يعكس القيم النبيلة السمحة داخل المجتمع المصري.

 

وأضاف أن الدولة تحرص على تقديم الرعاية الدائمة والكاملة للنشء والشباب، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تحتفل بيوم اليتيم في مشهد إنسانى يعكس القيم النبيلة السمحة داخل المجتمع المصري، مؤكداً أن رعاية فخامة الرئيس للاحتفالات الخاصة بهم هو انعكاس للاهتمام بدعم ورعاية أبناء مصر من الأيتام، والحرص على إدخال السرور والبهجة على قلوبهم.

وزارة الشباب الايتام رحلة ترفيهية وزارة الشباب والرياضة المتحف القومي للحضارة الدكتور أشرف صبحى