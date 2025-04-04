"المصرية للاتصالات" تتعاون مع "Truecaller" لتحسين تجربة المستخدمين

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، تعاونها مع Truecaller، المنصة العالمية الرائدة في تحديد هوية المتصل والحماية من الرسائل المزعجة، بهدف الارتقاء بتجربة العملاء وتحسين مستوى تواصلهم.

وتهدف هذه الشراكة إلى توفير تجربة اتصال أكثر أمانًا وخصوصية وسلاسة لعملاء المصرية للاتصالات.

وفي عصر أصبح فيه العملاء أكثر حذرًا من الرد على المكالمات المجهولة بسبب الانتشار الواسع للمكالمات غير المرغوب فيها، تواجه الشركات تحديات متزايدة في التواصل مع جمهورها.

وباستخدام حل التحقق من هوية المتصل من “Truecaller”، تضمن المصرية للاتصالات لعملائها الآن التعرف على المكالمات الواردة من الشركة.

حيث سيتم عرض عناصر الهوية الرسمية للشركة، بما في ذلك اسم المصرية للاتصالات وشعارها وشارة التحقق، أثناء المكالمات ما يعزز الثقة والمصداقية بشكل فوري.





وفي إطار سعيها نحو الارتقاء بتجربة العملاء، تستخدم المصرية للاتصالات ميزة هوية المتصل بالفيديو من Truecaller لاستبدال المكالمات التقليدية بمقاطع فيديو مخصصة تظهر أثناء الاتصال؛ ما يضمن للعملاء معرفة هوية المتصل قبل الرد على المكالمات، ويُحقق تميّزًا من خلال هوية المتصل الغنية بالوسائط.

وستضمن ميزة هوية المتصل بالفيديو من المصرية للاتصالات إطلاع العملاء بشكل دائم وتفاعلهم في جميع مراحل تجربة العميل ، سواءً عند مشاركة تحديثات الحساب، أو العروض الحصرية، أو إشعارات الخدمات الأساسية.

وقال رامي كاطو، نائب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء بالمصرية للاتصالات: "تتماشى شراكتنا مع Truecaller مع استراتيجية الشركة التي تركز على العميل، الذى يأتى على رأس أولوياتنا. كما سيسهم هذا التعاون، في تعزيز تجربة العملاء في “WE” من خلال تمكينهم من التعرف الفوري على المكالمات الواردة منّا، ما يضمن تمييزهم للمكالمات الحقيقية والمهمة.

كما سيؤدى ذلك إلى الحفاظ على الخصوصية، ويوفر تجربة اتصال سلس ومريح".

من جانبه قال بريام بوز، رئيس قسم GTM ومنتجات المطورين في Truecaller: "نضع على رأس أولوياتنا تمكين التواصل الآمن والموثوق بين الشركات والعملاء. نفخر بشراكتنا مع المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات، لبناء تجربة عملاء متطورة لمستخدميها. ويُجسد هذا التعاون التزامنا المشترك بالابتكار وتعزيز ثقة العملاء والحد من عمليات الاحتيال وتطوير تجربة الاتصال فى قطاع الاتصالات المصري".

وتُساعد حلول تجربة العملاء من Truecaller أكثر من 2,500 شركة حول العالم في بناء هوية علامتها التجارية، ومد جسور الثقة مع العملاء، وتقديم تجارب مميزة لهم. حيث تساعد إمكانات التواصل الغنية التى توفرها هذه الحلول في مكافحة الاحتيال علاوة على تمكين الشركات من التواصل مع عملائها بثقة وشفافية.