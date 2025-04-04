موعد مباراة الهلال ضد النصر اليوم والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الهلال ضد النصر في قمة الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

ويستضيف فريق الهلال، اليوم الجمعة، نظيره النصر على ملعب المملكة أرينا، في مواجهة تترقبها الجماهير في الوطن العربي.

مباراة الهلال ضد النصر

وتتجه الأنظار إلى ملعب مباراة الهلال ضد النصر، في ديربي الرياض الذي يحظى باهتمام كبير في كرة القدم السعودية والعربية.

وكانت مباراة الدور الأول بين النصر ضد الهلال، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، على ملعب الأول بارك معقل العالمي.

يدخل النصر المباراة بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يسعى لمواصلة التألق في الدوري السعودي وتحقيق المزيد من الأرقام القياسية.

أما الهلال فإنه يطمح لحصد الثلاث نقاط من أجل اللحاق بنظيره اتحاد جدة المتصدر، خاصة مع احتمالية مشاركة مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

ترتيب الدوري السعودي

يحتل الهلال وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 57 نقطة، خلف الاتحاد متصدر الترتيب بـ61 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثالث وفي رصيده 51 نقطة.

تشكيل الهلال المتوقع ضد النصر

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: حمد اليامي - على البليهي - كاليدو كوليبالي - رينان لودي

خط الوسط: محمد كنو - روبن نيفيز - مالكوم

وفي الهجوم: سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش - كايو سيزار.

تشكيل النصر المتوقع ضد الهلال

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - إيمريك لابورت - ماجد قشيش

خط الوسط: أوتافيو - على الحسن - مارسيلو بروزوفيتش - ساديو ماني

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - جون دوران.

موعد مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي

وحدد رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد مباراة الهلال ضد النصر، لتقام اليوم الجمعة الموافق 4 أبريل 2025، وتنطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر

وتذاع مباراة الهلال ضد النصر عبر شبكة قنوات SSC السعودية، والتي قررت نقل لقاء ديربي الرياض عبر قناتي SSC Sport HD 1، وSSC Sport HD 5.