تدريبات فنية لسيدات طائرة الزمالك استعدادًا للسجون الكيني

خاض الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، فقرة تدريبات صباحية، استعداداً لمواجهة السجون الكيني ضمن منافسات بطولة أفريقيا، التي تستضيفها نيجيريا خلال في الفترة من 1 إلى 14 أبريل الجاري.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد فتحي، على تنفيذ بعض الجمل الخططية والتكيكية، وشرح نقاط القوة والضعف في الفريق الكيني قبل المواجهة المقرر لها بعد قليل.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بجانب كلٍ من: "السجون الكيني, وسبيابكينج ستارز البتسواني، وتشيف نافال ستار النيجيري".

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".