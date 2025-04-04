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الجمعة 04 أبريل 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نجل "ميدو" يقود الزمالك 2007 لمواجهة الأهلي ببطولة الجمهورية

الزمالك 2007
الزمالك 2007
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أعلن أحمد رزق المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2007  تشكيل فريقه، استعداداً لمواجهة الأهلي، المقرر لها بعد قليل على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : محمد إيهاب

خط الدفاع : عمر ياسر  - سيف محمد - محمد أسامة

خط الوسط : زياد مدحت - نور إيباء - محمد فرج -  هشام إيباء - أحمد حسن -

خط الهجوم : حسام عاشور التقي - حسين أحمد حسام ميدو

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من، عزت ثروت، صلاح محمود، عبد الله عبد الناصر، محمد ونيس، يوسف ماسبيرو، يوسف عمرو، زياد كمال، يوسف نصر - عمر يسري.

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