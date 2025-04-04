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الجمعة 04 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشريعي يزور معسكر إنبي بالإسماعيلية لدعم اللاعبين والجهاز الفني

زيارة رئيس نادي إنبي
زيارة رئيس نادي إنبي
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حرص أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، علي زيارة معسكر الفريق الأول المقام حالياً بمدينة الإسماعيلية، في إطار تحفيز اللاعبين والجهاز الفني قبل المباريات المقبلة.

ورافق رئيس نادي إنبي خلال الزيارة كل من عبدربه إبراهيم، أمين صندوق النادي، ومحمد رفاعي، المدير التنفيذي للنادي.

وخلال الزيارة، التقى الشريعي بلاعبي إنبي والجهاز الفني، مؤكدًا ثقته في إمكانياتهم، ومشدداً على ضرورة بذل أقصى جهد خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق النتائج المرجوة، مشيرًا إلى أن الإدارة تضع كامل ثقتها في الفريق وتدعمه بكل قوة.

ومن جانبه، صرح عبدربه إبراهيم قائلاً: "اللاعبون يملكون روحاً قتالية عالية، ونثق تمامًا في قدرتهم على تقديم أفضل ما لديهم ، نحن هنا اليوم لنؤكد لهم أن الإدارة في ظهرهم دائمًا".

ويستعد إنبي لمواجهة قوية أمام مودرن سبورت، والمقرر إقامتها يوم 10 أبريل الجاري على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمنافسات الدوري الممتاز.

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