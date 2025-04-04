موقف حمدي فتحي.. تشكيل الوكرة ضد أم صلال بالدوري القطري

أعلن السويدي بويا أسباجي، المدير الفني لفريق الوكرة القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به أم صلال، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري القطري.

يحل فريق الوكرة بقيادة حمدي فتحي، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره أم صلال بملعب حمد الكبير، في لقاء ينطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويقود حمدي فتحي تشكيل الوكرة أمام أم صلال، رفقة التونسي عيسى العيدوني والمهاجم العراقي أيمن حسين.

وشارك حمدي فتحي في 19 مباراة هذا الموسم مع الوكرة في الدوري القطري، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه صنع هدفًا وحيدًا.

وانتقل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ومن المقرر عودته إلى الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

يحتل الوكرة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 21 نقطة، بينما يأتي أم صلال في المركز الحادي عشر وفي رصيده 15 نقطة.

تشكيل الوكرة ضد أم صلال

حراسة المرمى: سعود الخاطر

خط الدفاع: ألكسندر شولز - المهدي علي - لوكاس مينديز - عمر صلاح

خط الوسط: حمدي فتحي - عيسى العيدوني - أيوب عسال

وفي الهجوم: صهيب جنان - أيمن حسين - فريد بولاية.