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الجمعة 04 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مسئولة أممية تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف العدوان وحماية الفلسطينيين

غزة
غزة
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دعت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، أولجا شيريفكو، المجتمع الدولي لفرض المزيد من الضغوط على إسرائيل من أجل وقف العدوان والانصياع للقانون الدولي؛ لضمان حماية الفلسطينيين. 
وأضافت شيريفكو - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم /الجمعة/ - أنه يتم تقديم 900 ألف وجبة يوميا للمحتاجين في قطاع غزة لا سيما بعد إغلاق المخابز وغلق المعابر منذ أكثر من شهر، فضلا عن تقديم كل المساعدات الممكنة فيما يتعلق بالعناية والرعاية الطبية بالقدر المتاح.

وأشارت إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية يعمل على التنسيق مع الشركاء والجهات المعنية لتقديم المواد الغذائية للمدنيين في غزة، بالإضافة إلى ضمان حصول الفلسطينيين على حقهم في المياه والدعم الطبي والملاذات الآمنة.

وحذرت من وجود عقبات كبيرة بسبب إغلاق المعابر في قطاع غزة؛ مما أدى إلى تعطيل دخول شاحنات المساعدات، داعية إلى ضرورة توفير خط إمداد مستمر لإغاثة المدنيين في قطاع غزة.
 

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