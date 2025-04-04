استكمالاً لجهود وزارة الزراعة والمحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة والعمل المتواصل لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، تستعد مديرية الطب البيطرى تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، لإطلاق فعاليات الحملة القومية الأولى لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بدءاً من يوم السبت 5 إبريل 2025 .

انطلاق حملة بأسوان لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع غدا

ومن جانبه أشار الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى بأسوان إلى أن الهدف من هذه الحملة التى ستجوب كافة نجوع وقرى ومراكز المحافظة هو توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال تنظيم هذه الحملات الوقائية للحفاظ عليها من الأمراض سريعة الإنتشار .

37 لجنة طبية بيطرية مجهزة بكافة المستلزمات والتحصينات الوقائيه

وأكد مدير عام الطب البيطرى على جاهزية المديرية لإنطلاق الحمله للتحصين ضد مرض الحمى القلاعيه وحمى الوادى المتصدع وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة من خلال 37 لجنة طبية بيطرية مجهزة بكافة المستلزمات والتحصينات الوقائيه بكافه مراكز ومدن وقرى المحافظة .

وأوضح الدكتور جمعة مكى بأنه بالتوازى تم إكتمال جاهزية الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات والكوادر البشرية سواء الأطباء والإداريين والعمال ، والآلات والأدوات ، وتم الإتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والإستعدادات الفنية والإدارية ، وتيسيراً على المواطنين والمربين .

ولفت مدير عام الطب البيطرى إلى أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ( من بيت لبيت ) لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها على الوجه الأكمل .

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