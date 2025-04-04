مقتل عامل زراعي بطلق ناري بمشاجرة في البحيرة

لقي شخص في نهاية العقد الخامس من العمر مصرعه، إثر طلق ناري خلال مشاجرة مع أحد جيرانه بمنطقة قرية الهلالية التابعة لقرية البهي بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة ايتاي البارود، يفيد حدوث مشاجرة بين طرفين بعزبة الهلالية التابعة لقرية البهي بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف لموقع البلاغ وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

بالفحص تبين وفاة "رشاد علي موسي الديب" 55 عاما، مقيم بعزبة الهلالية التابعة لقرية البهي بمركز إيتاي البارود، بطلق ناري، وتم التحفظ علي الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إيتاي البارود لمكان الواقعة وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من" رشاد علي موسى الديب" 52 عامًا، عامل زراعي مقيم الهلالية قرية البهي طرف أول، " ربيع ع ال ح" سائق طرف ثانى قام الطرف الثانى بضرب الطرف الاول بسلاح نارى سقط على أثره قتيلا، وفر هاربا.

وعلى الفور أمر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم عبده خطاب مفتش المباحث والرائد أحمد المسيري رئيس المباحث والنقيب عمرو شلش والنقيب اسلام مجيب والنقيب نور رحال، لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وانتقلت النيابة العامة بمركز شرطة إيتاي البارود برئاسة عمر الكومي وكيل النائب العام بإشراف محمد الشريف رئيس النيابة بسكرتارية محمد الشرقاوى، لمناظرة الجثة،وتم التصريح بدفن الجثمان عقب العرض علي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وكشف ظروفها وملابساتها.