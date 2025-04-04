محافظ الإسكندرية يزور مصاب انهيار العقار بحي الجمرك والنيابة العامة تباشر تحقيقها

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، في إطار متابعة أثار حادث العقار المنهار بنطاق حي الجمرك، بزياره إلى مستشفى رأس التين العام لاطمئنان على حالة المواطن محمد محمد عبد العزيز المصاب في حادث انهيار العقار.

واطلع على الموقف الطبي للمواطن والخطة العلاجية الحالية والمستقبلية له بمعرفة مديره المستشفى ومدير عام منطقة الجمرك الطبية ومدير ادارة الطوارئ والرعاية العاجلة بمديرية الصحة، ووجه بتقييم مستمر للحالة وتقديم كافه الدعم الطبي والنفسي له باستخدام كافه الامكانيات المتاحة في نطاق المحافظة.

كما أمر بصرف المساعدات المالية العاجلة له بمعرفه مديره التضامن الاجتماعي في موعد اقصاه الأحد القادم 6/4/2025، وتوفير فرصة عمل للمواطن محمد محمد عبد العزيز بحي جمرك اعتبارا من أمس مع تدبير سكن بديل له لينقل اليه فور تعافيه وخروجه من المستشفى.

كما قرر تشكيل لجنة هندسية من مديرية الاسكان والمرافق لتحديد اسباب انهيار العقار وسرعة انتهاء اعمال اللجنة الهندسية من اعمالها للوصول الى المتسبب في هذا الحادث وتقديمه الى جهات التحقيق.

بينما تواصل النيابة العامة تحقيقها حول الحادث للوقوف على أسباب انهيار المبني، ‏وقد سكنت النيابة العامة لجنة من المتخصصين ‏بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، ‏لمعاينة العقار وبيان مالكه، وفحص ‏ملف والبحث عن إذا كانا صدر له قرار من قبل ‏هدم أو ترميم، ‏وفي حالة عدم صدور قرار بذلك سوف يتم محاسبة المسؤول عن انهيار المبنى او التقصير في اتخاذ قرار العدم.