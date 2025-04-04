المصري يستعد لمباراته أمام سيراميكا في كأس عاصمة مصر

يستعد الفريق الاول للنادي المصري البورسعيدي، خلال الفترة الحالية لمواجهة قوية أمام فريق سيراميكا والذي يخوضه أمامه مباراة حاسمة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر .

حيث تقام المباراة التي تجمع الفريقين في الرابعة عصر السبت المقبل، وذلك بعد ان اغلق الجهاز الفني للفريق المصري بقيادة التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني، صفحة بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية مؤقتا بعد خوضه لآخر مباراة امام فريق سيمبا التنزاني في مباراة الذهاب من ربع نهائي البطولة والتي انتهت بفوز المصري بهدفين .

وتضم المجموعة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر سيراميكا والمصرى والبنك الأهلى المتصدر، وغزل المحلة الوصيف، وزد متذيل الترتيب.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، خلف بيراميدز والأهلي والزمالك.