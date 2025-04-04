راح فيها دراع المساعد.. تفكيك سيرك طنطا بعد واقعة النمر| شاهد

أصدر حي أول طنطا بمحافظة الغربية قرارًا بإزالة سيرك طنطا المتنقل بشكل نهائي، وذلك على خلفية الحادث المؤلم الذي وقع خلال أحد عروض السيرك ثاني أيام عيد الفطر، عندما هاجم نمر أحد العاملين، ما أسفر عن إصابته إصابة بالغة أدت إلى بتر ذراعه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عرض للأسود والنمور أُقيم داخل السيرك، حيث تعرض أحد العمال المساعدين لهجوم مفاجئ من أحد الأسود، تسبب له في تهتك شديد بعضلات الذراع والأوردة والشرايين، ما استدعى التدخل الجراحي العاجل وبتر الذراع المصابة.

وقد أثارت الحادثة حالة من الغضب والقلق بين الأهالي، مطالِبين بإجراءات أكثر صرامة تجاه العروض الخطرة التي قد تُهدد حياة المواطنين والعاملين.