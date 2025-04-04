"سجن النسا" كامل العدد على مسرح السلام.. صور

يستمر البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة فى تقديم العرض المسرحي "سجن النسا" من إنتاج فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور، وذلك يوميا في الثامنة والنصف مساء ماعدا يوم الثلاثاء على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

يأتي العرض ضمن فعاليات وزارة الثقافة في عيد الفطر المبارك لعام ٢٠٢٥ ، وخطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وقد حقق العرض نجاح جماهيري كبير منذ افتتاحه من ثانى أيام العيد حتى الآن حيث يرفع لافته كامل العدد يوميا، وسط اشادة الجمهور بالعرض المسرحى.

"سجن النسا" رائعة الكاتبة الكبيرة فتحية العسال، من بطولة هايدي عبد الخالق، هنادي عبد الخالق، شريهان الشاذلي، نشوى حسن، آية أبو زيد، راندا جمال، صافي فهمي، ليلة مجدي، دعاء الزيدي، ليلى مراد، جنى عطوة، ايريني مجدي، ولاء الجندي، تمثيل وغناء هبة سليمان، أشعار أحمد الشريف، ألحان محمد عزت، أزياء سارة شكري، ديكور محمود صلاح، إضاءة محمود الحسيني، استعراضات محمد بيلا، وإخراج يوسف مراد منير.

