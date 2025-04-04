محافظ البحيرة تتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بأبو حمص| صور

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بجولة مفاجئة داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بأبو حمص، بحضور نبيل عبد القادر، رئيس الوحدة المحلية.

وتابعت محافظ البحيرة، سير العمل لتلقي ملفات التصالح، بداية من تقدم المواطن بالطلب والاستلام والعرض على اللجان المختصة، وانتظام الإجراءات المتبعة في التعامل مع تلك الملفات وأكدت على أهمية توفير عدد كافٍ من العاملين لاستقبال وتسجيل ملفات التصالح، من أجل ضمان سرعة الإنجاز وتخفيف الضغط على المواطنين.

كما شددت على ضرورة تسريع وتيرة العمل، وذلك لضمان تقديم خدمة سريعة وفعالة للمواطنين.

محافظ البحيرة تُحيل المقصرين بمستشفى حمدي الطباخ المركزي بأبو حمص إلى التحقيق

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة مفاجئة بمستشفى حمدي الطباخ المركزي بأبو حمص.

وتفقدت محافظ البحيرة، الأقسام الحيوية بالمستشفى منها قسم العناية المركزة وبنك الدم ووحدة الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية، والصيدلية، كما إلتقت مع عدد من المرضى والمترددين واستمعت لمطالبهم ووجهت بحلها على الفور.

وخلال الجولة، تم رصد اوجه القصور التي التي تستدعي تدخلًا عاجلاً، وعلى الفور قررت إحالة المقصرين بالمستشفى إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وللتخفيف عن المرضى والمترددين وجهت الدكتورة جاكلين عازر بعمل أماكن إنتظار ومظلات للمرضى وذويهم بشكل لائق خاصة بمنطقة العيادات الخارجية.

كما وجهت بتكثيف عمل العيادات لتخفيف الضغط على الأقسام المختلفة ، والتواصل مع مديرية الصحة لتوفير الأدوية الغير متوفرة بالصيدلية لضمان تقديم خدمات طبية لائقه.

انطلاق قافلة طبية بقرية شركة الاتحاد بمركز الدلنجات

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار جهود المحافظة في تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية والتي تستهدف تقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين، خاصة في المناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية.

وفي هذا الإطار، تنظم مديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل الوزارة ، قافلة طبية مجانية بقرية شركة الاتحاد بمركز الدلنجات، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت 4 و5 أبريل 2025، حيث سيتم خلال القافلة الكشف الطبي في مختلف التخصصات ، وتقديم كافة الخدمات الطبية بالمجان، ويستفيد من القافله أهالى قرية الاتحاد والعزب المجاورة، ومنها: زهرة – المنشية الإبراهيمية – الغرباوي – كفر سنطيس – نجع الغرابيل ، والكشف ببطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد للأطفال

وتدعو محافظة البحيرة جميع المواطنين بتلك القرى الاستفادة من هذه القافلة، مؤكدةً حرصها الدائم على توفير أفضل الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، ومواصلة دعم الجهود الصحية التي تستهدف تحسين جودة الحياة لأهالينا بالمحافظة.