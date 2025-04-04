6 سينمائيات في المكتب الفني لمهرجان أسوان لأفلام المرأة

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن المكتب الفني للدورة التاسعة التي ستعقد في الفترة من 2 إلى 7 مايو المقبل، وتحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيلها.

ويضم المكتب الفني المبرمجمة صفاء مراد مديرا فنيا لمهرجان أسوان للعام الثاني على التوالي، وهي تمتلك خبرة كبيرة في العمل ببرمجة المهرجانات السينمائية داخل وخارج مصر، كما يضم المكتب الفني المبرمجة والناقدة أمنية عادل، وهي عضو مجلس إدارة جمعية نقاد السينما المصريين (EFCA)، كما تشغل منصب مدير تحرير مجلة الفيلم، وعضو بهيئة تحرير مجلة كراسات السعودية، والمبرمجة وصانعة الأفلام ستيفاني أمين، والتي حصل فيلمها التسجيلي القصير الأول "سينما مسرة" على العديد من الجوائز.

كما عملت كمنسق عام للأنشطة بمعهد العالم العربي في باريس، ومساعد المنسق العام في بانوراما سينما المغرب والشرق الأوسط في باريس، فيما تتولي المونتيرة الشابة ميرنا غازي مهمة التواصل والتنسيق مع صناع الأفلام، وهي خريجة كلية الآداب قسم الإعلام ومعهد النقد الفني.

وفي إطار دمج بعض من بدأن مشوارهن مع السينما مع برنامج ورش التدريب بالمهرجان "ورش سينما أسوان" ، قررت إدارة المهرجان ضم اثنتين من خريجات البرنامج إلى المكتب الفني، لتولي مهمة المتابعة وإدارة ندوات الأفلام، وهما فاطمة خضري التي عملت كمساعد مخرج في العديد من الأفلام القصيرة مثل "أشورا"، و"حكايتها"، و"العروسة"، و"كاميليا"، إضافة لعملها كمخرج منفذ للعديد من الأفلام ببرنامج ورش سينما أسوان، وأسماء يعقوب التي تخرجت من كلية الآداب وانضمت لبرنامج ورش سينما أسوان منذ عام 2019، وأخرجت مجموعة من الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة منها "أغلى من الياقوت" و"أشورا" الذي شارك في مهرجان الرباط لسينما المؤلف.

ويذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد دورته التاسعة برعاية، وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، وشركة مصر للطيران، والمجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين.