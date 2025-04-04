الجمعية الصينية لمصنعي السيارات تعرب عن معارضتها الشديدة للتعريفات الأمريكية على السيارات

أكدت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، معارضتها الشديدة لقرار الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على السيارات المستوردة وبعض قطع غيار السيارات.

ووصفت الجمعية، حسبما أفادت وكالة الانباء الصينية "شينخوا"، اليوم الجمعة، الخطوة الأمريكية بأنها "عمل صارخ من أعمال الأحادية"، قائلة إن هذا الإجراء ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية ويُربك تدفقات التجارة الطبيعية، وحثت الجانب الأمريكي على تصحيح قراره الخاطئ.

وأشارت الجمعية إلى أن صناعة السيارات تتمتع بطابع دولي رفيع المستوى، محذّرة من أن الخطوة الأمريكية ستزعزع بشكل كبير استقرار سلاسل الإمداد العالمية في قطاع السيارات وستؤدي إلى زيادة أسعارها، ما سيفرض تكاليف إضافية على المستهلكين، وسيعيق أيضا التعافي الاقتصادي العالمي.

