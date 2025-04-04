ads
الجمعة 04 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الجمعية الصينية لمصنعي السيارات تعرب عن معارضتها الشديدة للتعريفات الأمريكية على السيارات

الصين
الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، معارضتها الشديدة لقرار الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على السيارات المستوردة وبعض قطع غيار السيارات. 

ووصفت الجمعية، حسبما أفادت وكالة الانباء الصينية "شينخوا"، اليوم الجمعة، الخطوة الأمريكية بأنها "عمل صارخ من أعمال الأحادية"، قائلة إن هذا الإجراء ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية ويُربك تدفقات التجارة الطبيعية، وحثت الجانب الأمريكي على تصحيح قراره الخاطئ.

وأشارت الجمعية إلى أن صناعة السيارات تتمتع بطابع دولي رفيع المستوى، محذّرة من أن الخطوة الأمريكية ستزعزع بشكل كبير استقرار سلاسل الإمداد العالمية في قطاع السيارات وستؤدي إلى زيادة أسعارها، ما سيفرض تكاليف إضافية على المستهلكين، وسيعيق أيضا التعافي الاقتصادي العالمي.
 

مصنعي السيارات الولايات المتحدة تعريفات جمركية الصين