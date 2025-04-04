وفاة أربعيني غرقًا أثناء ممارسته هواية الصيد ببحر يوسف في الفيوم

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم، من انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقا في مياه بحر يوسف أثناء ممارسته هواية صيد السمك، وتم إيداع جثته داخل مشرحة مستشفى الفيوم لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم مساعد وزير الداخلية، إخطار من مأمور مركز شرطة ثان الفيوم، يفيد غرق شاب، خلال ممارسته هواية في الصيد بمياه بحر يوسف بحوار كوبري البنوك، بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة الإسعاف الي مكان الواقعه، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام .

وتبين من التحريات الأولية بأنه أثناء قيام شخص يدعى"مصطفي رجب محمود "45 سنه، سائق ومقيم بمساكن النويري، بمدينة الفيوم، أثناء ممارسة هوايته بصيد الاسماك علي كوبري البنوك ببحر يوسف اختل توازنه وسقط بمياه البحر .

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر اسرته.