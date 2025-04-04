الأمم المتحدة: نبذل أقصى جهد لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة

أكدت المتحدثة الأممية لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنهم يبذلون أقصى جهد لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، متابعة “نقدم 900 ألف وجبة يوميا للمحتاجين في قطاع غزة لا سيما بعد إغلاق المخابز”.

وأضافت المتحدثة الأممية لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تصريحات مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، “ننسق مع الشركاء والجهات المعنية لتقديم المواد الغذائية للفلسطينيين في غزة، ونعمل على ضمان حصول الفلسطينيين على حقهم في المياه والدعم الطبي والملاذات الآمنة”.

واوضحت المتحدثة الأممية لتنسيق الشؤون الإنسانية، انهم يواجهون عقبات كبيرة بسبب إغلاق المعابر في قطاع غزة على مدار أكثر من شهر.