إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بأرض زراعية بطريق العدوة الفيوم الزراعي،وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، داخل أرض زراعية بطريق العدوة الفيوم الزراعي ، ووجود مصابين،

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلي مستشفى التامين الصحي، وذلك لتلقي العلاج اللازم .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.