محافظ البحيرة تُحيل المقصرين بمستشفى حمدي الطباخ المركزي بأبو حمص إلى التحقيق

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة مفاجئة بمستشفى حمدي الطباخ المركزي بأبو حمص.

وتفقدت الدكتورة جاكلين عازر، الأقسام الحيوية بالمستشفى منها قسم العناية المركزة وبنك الدم ووحدة الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية، والصيدلية، كما إلتقت مع عدد من المرضى والمترددين واستمعت لمطالبهم ووجهت بحلها على الفور.

وخلال الجولة، تم رصد اوجه القصور التي التي تستدعي تدخلًا عاجلاً، وعلى الفور قررت إحالة المقصرين بالمستشفى إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وللتخفيف عن المرضى والمترددين وجهت الدكتورة جاكلين عازر بعمل أماكن إنتظار ومظلات للمرضى وذويهم بشكل لائق خاصة بمنطقة العيادات الخارجية.

كما وجهت بتكثيف عمل العيادات لتخفيف الضغط على الأقسام المختلفة ، والتواصل مع مديرية الصحة لتوفير الأدوية الغير متوفرة بالصيدلية لضمان تقديم خدمات طبية لائقه.