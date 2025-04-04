تعرف على أسعار اللحوم اليوم في مصر 4-4-2025

الجمعة 04/أبريل/2025 - 01:55 م

تباينت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 في الأسواق، حيث تراوحت أسعار اللحوم الكندوز البلدي والكبدة بين 380 و400 جنيه للكيلو، وفي المقابل، بلغ سعر اللحوم والكبدة والمفروم نحو 290 جنيهًا للكيلو في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارات والمبادرات الشعبية في القاهرة والمحافظات.

وسجل سعر كيلو الاسكالوب نحو 435 جنيهًا، بينما وصل سعر الفلتو البلدي إلى 580 جنيهًا. أما السمانة فقد بلغ سعرها 500 جنيه، وكذلك وش وظهر الفخدة بنفس السعر، في حين سجل الستيك البقري نحو 560 جنيهًا، وبلغ سعر اللحم المفروم 350 جنيهًا.

كما بلغ سعر اللحوم البقري في المحال التجارية 350 جنيهًا للكيلو، والكبدة البقري 495 جنيها، فيما وصل سعر الكفتة، البرجر، وكفتة داوود باشا إلى 350 جنيهًا، أما سعر السجق فبلغ 350 جنيهًا، والضاني 520 جنيهًا، بينما سجل سعر لحم الجمل 380 جنيهًا للكيلو.

وفي المنافذ التابعة لوزارة التموين أسعار اللحوم والمفروم والكبدة عند 290 جنيهًا، بما في ذلك اللحوم السودانية. وتراوح سعر الكيلو في بعض المنافذ بين 290 و310 جنيهات.

أما بالنسبة للحوم المستوردة، فقد بلغ سعر اللحوم المجمدة البرازيلية 280 جنيهًا للكيلو، والمفروم المجمد 240 جنيهًا، والسجق المجمد تراوح بين 155 إلى 170 جنيهًا، بينما سجل سعر اللحوم الهندي 260 جنيهًا، والكتف البتلو الأسترالي 270 جنيهًا.