محافظ القليوبية يشارك بالعيد القومي لمحافظة الجيزة

شارك المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي وأدى صلاة الجمعة بمسجد النور بقرية الصف بالجيزة، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية.

جاء ذلك بدعوة من المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الجيزة.

بأتي ذلك تزامناً مع احتفالات الجيزة بعيدها القومي الذي يوافق ذكرى انتصار أهالي مدينة البدرشين على المحتل الإنجليزي في ثورة 1919.

وبهذه المناسبة، هنأ المهندس أيمن إبراهيم، محافظ القليوبية، مواطني محافظة الجيزة بعيدهم القومي، متمنياً للمحافظة كل النجاح والازدهار في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

العيد القومي

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