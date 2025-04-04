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الجمعة 04 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يشارك بالعيد القومي لمحافظة الجيزة

العيد القومي بالجيزة
العيد القومي بالجيزة
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شارك المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي وأدى صلاة الجمعة بمسجد النور بقرية الصف بالجيزة، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية.

جاء ذلك بدعوة من المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الجيزة.

بأتي ذلك تزامناً مع احتفالات الجيزة بعيدها القومي الذي يوافق ذكرى انتصار أهالي مدينة البدرشين على المحتل الإنجليزي في ثورة 1919.

وبهذه المناسبة، هنأ المهندس أيمن إبراهيم، محافظ القليوبية، مواطني محافظة الجيزة بعيدهم القومي، متمنياً للمحافظة كل النجاح والازدهار في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

العيد القومي

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احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي الدكتور أسامة الأزهرى الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية أيمن عطية