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الجمعة 04 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كلية "شربل" الكاثوليكية تكشف حقيقة وجود قنبلة بمقرها في سيدني

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شهد حي بانشبول، جنوب غرب مدينة "سيدني" عاصمة "نيو ساوث ويلز"، بإستراليا، صباح اليوم، حالة من الذعر بعد تداول أنباء بوجود قنبلة في كلية "القديس شربل" الكاثوليكية التابعة للجالية اللبنانية المارونية، وقد تم إخلاء الكلية على الفور، ونقل الطلاب والعاملين إلى الحديقة المقابلة، بينما تم إبلاغ الشرطة وخدمات الطوارئ.

وفي بيان صادر عن الكلية، أشارت إلى أنه تماشيًا مع إجراءات الاستجابة للطوارئ، تم إخلاء الكلية فورًا، واستدعاء شرطة "نيو ساوث ويلز" وخدمات الطوارئ إلى الموقع.

وأضافت أن الشرطة قامت بإجراء مسح شامل لمباني الكلية والدير والكنيسة، حيث انتهى التفتيش قرابة الساعة العاشرة صباحًا، ليتم اعتبار المكان آمناً بعدها.

وأوضح البيان أن الشرطة وخدمات الطوارئ بقيت في الموقع حتى عودة جميع الطلاب بأمان إلى حرم الكلية، بينما استمر التحقيق في الحادث.

وأكدت الكلية أنها تأخذ هذه الحوادث على محمل الجد، وأن سلامة ورفاهية طلابها وموظفيها ومجتمعها على رأس أولوياتها.

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