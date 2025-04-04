منتخب الكرة النسائية يخوض أولى مبارياته أمام الأردن وديًّا

يخوض المنتخب الوطنى الأول للكرة النسائية، اليوم الجمعة، مباراة ودية أمام الأردن، وذلك في إطار الاستعدادات المنتخب لتأهيله لتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2026.

حيث يخوض اليوم منتخب الكرة النسائية أولى مبارياته مع نظيره الأردنى بالقاهرة على ملعب النادى الأهلى بمدينة نصر في تمام الساعة 7 مساء.

على أن يقوم المنتخب بخوض مباراة ثانية أمام الأردن يوم الثلاثاء المقبل بالدفاع الجوى



وقد أعلن الجهاز الفني قائمة المنتخب للمباراتين كالتالى:

نورا خالد

رودينا عبد الرسول

نهي طارق

نادين غازى

ثريا أشرف

حبيبه عصام

فرح سمير علي

منه عزت

منار السيد

ندى عماد

مروة توفيق

كنزى مجدي

عزة مجدى

يارا صبرى

حبيبه عماد

أميرة محمد

نور عبد الواحد

مهيرة على

ياسمين عبد العزيز

عهد طارق

نادية رمضان

ليلي شريف

نادية صوان

ليلي ادريس