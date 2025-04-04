أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 4 أبريل 2025

الجمعة 04/أبريل/2025 - 02:48 م

سجلت أسعار العملات العربية الأجنبية أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، استقرارًا نسبيًا بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 50.5474 جنيه للشراء، و50.6474 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي متوسط سعر 56.0571 جنيه للشراء، و56.1731 جنيه للبيع.

أما الجنيه الإسترليني فقد بلغ متوسط سعره 66.5103 جنيه للشراء، و66.6723 جنيه للبيع، في حين وصل الفرنك السويسري إلى 58.7829 جنيه للشراء، و58.9403 جنيه للبيع.

والين الياباني (لكل 100 ين)، سجل متوسط سعر 34.6168 جنيه للشراء، و34.6876 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي متوسط سعر 13.4739 جنيه للشراء، و13.5013 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتي فبلغ 13.7604 جنيه للشراء، و13.7899 جنيه للبيع.

كما سجل الدينار الكويتي أحد أعلى أسعار العملات مقابل الجنيه، حيث بلغ 164.3605 جنيه للشراء، و164.7392 جنيه للبيع.

أما اليوان الصيني فقد سجل متوسط سعر 6.9257 جنيه للشراء، و6.9409 جنيه للبيع.