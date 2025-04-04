بعد العودة من جنوب إفريقيا.. الزمالك يبدأ الاستعداد مبكرًا لإياب ربع نهائي الكونفدرالية

يبدأ البرتغالي جوزية بيسيرو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، استعداداته للمباراة المقبلة أمام نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي، فى إياب دور ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بين فريق الزمالك ومضيفة ستيلينبوش الجنوب إفريقي، بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأربعاء الماضى على ملعب "استاد كيب تاون"، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش في السادسة من مساء يوم الأربعاء 9 أبريل، على ستاد القاهرة الدولي.

بيسيرو يسعى لتصحيح أخطاء مواجهة الذهاب أمام ستيلينبوش

ويبحث البرتغالى بيسيرو فى تلك الفترة عن تعديل اخطاء مواجهة الذهاب، والتى وقع فيها الفارس الأبيض فى المستوى الهجومى، وذلك على عكس المباريات السابقة والتى شهدت غذارة تهديفية.

حيث تبادل الفريقان فى مباراة الذهاب السيطرة على الكرة خلال مجريات اللقاء، ووصل كل فريق إلى منطقة جزاء منافسة، إلا ان اللمسة الأخيرة كانت عائق فى ترجمة سيطرة كل فريق على الكرة إلى أهداف.

وظهر الفريق الأبيض فى لقاء الذهاب بشكل جيد على مستوى الدفاع خلال مباراة ستيلينبوش، إلا ان الزمالك كان يجب أن يكون أفضل في الناحية الهجومية.

وشهدت مواجهة ستيلينبوش عدة عثرات، على اثرها قرر بيسيرو خوض تدريبات مكثفه شدد خلالها على أهمية الفوز ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب والتحفظ عليه فى خزائن النادى.

وأبدى بيسيرو رضاه عن نتيجة لقاء الذهاب قائلاً: "لست غاضباً من النتيجة، والتعادل خارج ملعبنا نتيجة جيدة، والزمالك كان بإمكانه تحقيق نتيجة أفضل في لقاء اليوم، والفريق يجب أن يتحسن هجومياً".

وقدم بيسيرو الشكر لجماهير الزمالك فى جنوب افريقيا قائلاً:" أشكر الجماهير التي سافرت إلى جنوب أفريقيا لمؤازرة الفريق في مباراة اليوم أمام ستيلينبوش، وهذه هي طبيعة جماهير الزمالك التي تساند الفريق باستمرار".

وتشهد الكرة في جنوب أفريقيا تتطور كبيره بعد ظهور ستيلينبوش بهذا المستوى، ليضاهى بمستواه فرق مثل صن داونز واورلاندو بايرتس.

ويسعى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك، للحفاظ على لقب الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثاني على التوالي وللمرة الثالثة في تاريخه، ومعادلة رقم النادي الصفاقسي التونسي صاحب الثلاث تتويجات وهو أكثر من تُوج بالبطولة.