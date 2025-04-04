محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق

وجه اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، للحفاظ على النظام العام وتحقيق الانضباط في الشوارع لافتاً إلى ضرورة أن تشمل هذه الحملات كافة المناطق الحيوية والميادين، مع الإلتزام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشدداً على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتحقيق أفضل النتائج.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة مصطفى علي رئيس المركز نظمت حملة مكبرة استهدفت رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق وشملت الحملة شوارع الجيش والجمهورية والقناطر وبورسعيد والجلاء وشارع البحر الأعظم تحت إشراف نواب رئيس المركز ومسئولي قسم الإشغالات وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر إشغال طريق وتم رفع الإشغالات إزالة التعديات والفروشات الموجودة على الأرصفة والأماكن العامة، كما التي تعوق حركة المواطنين وتؤثر على المرور في الطريق العام مشيراً إلى التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق دون تهاون أو تقاعس وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً علي المظهر الحضاري.

وشدد المحافظ على ضرورة إستمرار هذه الحملات بشكل دوري في جميع أنحاء المحافظة للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وتعزيز الانضباط والحد من الفوضى، مؤكداً على أن كافة الأجهزة التنفيذية ستظل في حالة تأهب دائم لتنفيذ القانون وتحقيق المصلحة العامة.