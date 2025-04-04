الجمعة 04/أبريل/2025 - 01:31 م

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 4-4-2025، وتراوحت الطماطم بين 6.5 و12 جنيهًا، والبصل الأحمر 20 جنيهًا، والفلفل الحامي 35 جنيهًا، والبطاطس 6.5 جنيه إلى 12، والبسلة 15، والخيار 12 جنيهًا، والفلفل الألوان 80 جنيهًا، والكوسة 12، والفلفل الرومي 30 جنيهًا.

وبلغ سعر الخس الكابوتشا 10 جنيهات للواحدة للمستهلك، والبروكلي 20 جنيهًا، والكرنب الأحمر 15، والأبيض 20 جنيهًا، والملوخية 30 جنيهًا للكيلو، والقرنبيط 15 جنيهًا.

وبلغ سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهان، والجرجير جنيهان ونصف للحزمة، والفاصوليا 20 جنيهًا،سوسذل عر الباذنجان العروس 16 جنيهًا، والباذنجان الأبيض 25 جنيهًا، والباذنجان المخدد 25 جنيهًا، والباذنجان الرومي 15 جنيهًا.

وبلغ سعر البصل الذهبي 20، والبصل الأحمر 20، والفلفل الأحمر والشطة 28 جنيهًا، والفلفل الرومي 30، والفلفل الحامي 28 جنيهًا، والفلفل الألوان 70 جنيهًا.

وبلغ سعر الكنتالوب 20،، والجوافة 45 جنيهًا، والموز البلدي 35جنيهًا، والموز المستورد 120 جنيهًا، والتفاح الأخضر 170 جنيهًا، والبرتقال واليوسفي 15 إلى 20 جنيهًا.

وبلغ سعر التفاح الأصفر 120 جنيهًا، والتفاح الأحمر 90 جنيهًا، والكمثرى البلدية 35 جنيهًا، والكمثرى المستوردة 135 جنيهًا، والكيوي 150 جنيهًا، والأفوكادو 220 جنيهًا، والخوخ البلدي 150 جنيهًا، والبطيخ 25 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر التفاح الأخضر بين 120 و160 جنيهًا، والبرقوق المستورد 150 جنيهًا، والمانجو 170 جنيهًا، والقشطة 200 جنيه للكيلو، والمانجو الكنت 170 جنيهًا، والقشطة البلدي 170 جنيهًا.

وبلغ سعر البطيخ 200 إلى 220 جنيهًا للواحدة في المتوسط والموز البلدي 25 جنيهًا، والمستورد 120 جنيهًا، والبلح البرحي 65 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 20 جنيهًا.