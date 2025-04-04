ثقب في طائرة ترامب يربك رحلته إلى بطولة الغولف

اضطر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الجمعة إلى تبديل الطائرة الهليكوبتر الخاصة به بعد تعرض مروحيته من طراز "مارين وان" لثقب في الإطار أثناء توقفها على مدرج مطار ميامي الدولي.

الحادث وقع خلال رحلة كان يعتزم فيها التوجه إلى نادي الغولف التابع له في دورال بولاية فلوريدا، للمشاركة في بطولة "LIV" الشهيرة، حيث كان من المقرر أن يظهر ويلقي كلمة خلال حفل العشاء الافتتاحي.

اللقطات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي أظهرت ترامب مرتديًا قبعته الحمراء المميزة "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" (MAGA)، وهو يبدّل الطائرة بهدوء وسط حراسة أمنية مشددة.

وكان قد هبط في مطار ميامي في الساعة 4:55 مساءً، ولوّح للصحفيين برفع قبضة يده، ثم استقل طائرة "مارين وان" في الساعة 4:56، لكن الرحلة لم تُقلع نتيجة المشكلة الفنية.

الإطار المثقوب للمروحية ظهر جليًا في التسجيلات، مما أدى إلى تأخير مؤقت، قبل أن يتم تجهيز طائرة بديلة أقلّت ترامب إلى وجهته، حيث وصل إلى نادي الغولف في دورال عند الساعة 5:35 مساءً.

رغم الطارئ الفني، لم يُظهر ترامب أي انزعاج علني، بل بدا واثقًا وهو يواصل جدوله، في مشهد يعكس قدرته على التكيف حتى في مواقف قد تُحرجه سياسيًا أو إعلاميًا.

الموقف، وإن كان بسيطًا من الناحية التقنية، يسلّط الضوء على حساسية الإجراءات الأمنية والتقنية المحيطة بأي تحركات للرئيس الأمريكي، خاصة في ظل الحملات الانتخابية والأنشطة الإعلامية المكثفة التي يخوضها مؤخرًا.