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الجمعة 04 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

في يوم اليتيم.. قرينة السيسي: نؤكد التزامنا برعاية الأطفال ودعمهم

قرينة الرئيس السيسي
قرينة الرئيس السيسي
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وجهت السيدة قرينة الرئيس السيسي، رسالة بمناسبة يوم اليتيم قائلة: “في يوم اليتيم، نؤكد التزامنا برعاية الأطفال ودعمهم، فهم يستحقون كل اهتمام ورعاية”.

وأضافت، “لنجعل هذا اليوم فرصة لنشر الأمل وإضفاء السعادة على قلوبهم”.

وفى الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام تتحد مصر والعالم فى احتفالية إنسانية مؤثرة يوم اليتيم وهى المناسبة التى تهدف إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين أو كليهما.

ويشهد يوم اليتيم  تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة تهدف إلى دعم الأيتام وإدخال البهجة إلى قلوبهم، وتشمل هذه الفعاليات تقديم الهدايا والمساعدات المادية، وتنظيم الأنشطة الترفيهية والتعليمية بالإضافة إلى زيارات من نجوم ومشاهير المجتمع والقيادات فى مجالات مختلفة  لتقديم الدعم المعنوى للأطفال.

قرينة الرئيس السيسي يوم اليتيم