مؤشرات الأسهم الأوروبية تفتتح على انخفاض متأثرة برسوم ترامب الجمركية

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض خلال تعاملات اليوم /الجمعة/ -نهاية تداولات الأسبوع- لتواصل خسائرها مع استمرار معاناة المستثمرين من حجم الرسوم الجمركية الأمريكية المُعلن عنها خلال الأسبوع الجاري.

وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي انخفاضا بنسبة 1.92% بمقدار 10 نقاط ليصل إلى 513 نقطة، وانحسر مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 1.76% بمقدار 133 نقطة ليصل إلى 7465 نقطة.

وتراجع مؤشر"داكس" الألماني بنسبة 2.11% بمقدار 457 نقطة ليصل إلى 21259 نقطة، وحقق مؤشر "FTSE MIB" الإيطالي خسائر بنسبة 3.69% بمقدار 1368 نقطة ليصل إلى 35702 نقطة.

وانخفض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 1.38% بمقدار 117 نقطة ليصل إلى 8357 نقطة، وخسر مؤشر "IBX35" الإسباني بنسبة 3.14% بمقدار 414 نقطة ليصل إلى 12776 نقطة.

كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 5.8% أخرى بعد انخفاضه بنسبة 5.53% أمس الخميس.

فيما حققت عملة "يورو" الأوروبية مكاسب قوية مقابل الدولار الأمريكي على خلفية الأنباء بشأن التعريفات، مسجلة أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر، على الرغم من انخفاضها بنسبة 0.2% صباح اليوم.

وأفاد اقتصاديون في بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي في مذكرة صدرت اليوم بأنه على الرغم من أن رسوم المملكة المتحدة الجمركية كانت أقل من الرسوم الأخرى، إلا أنها كانت أعلى من المتوقع، ما أدى إلى انخفاض توقعات نمو الاقتصاد البريطاني من 0.8% إلى 0.7% العام الجاري، كما خفّض البنك الاستثماري توقعاته للنمو في سويسرا والسويد والنرويج.

ولا يزال الاقتصاديون يسعون جاهدين لتقييم حجم التداعيات، والتي ستعتمد على مدة بقاء الرسوم الجمركية بشكلها الحالي وعلى كيفية رد الدول الأخرى.

وكان ترامب قد فرض رسوما جمركية باهظة على أكثر من 180 دولة، ما أثار مخاوف من حرب تجارية عالمية.

وكانت الرسوم الشاملة قاسية بصورة خاصة على الاقتصادات النامية المعتمدة على التصدير في آسيا، التي تنتج الملابس وغيرها من السلع الاستهلاكية لبقية العالم.

كما دخلت رسوم ترامب الجمركية البالغة 25% على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ الأسبوع الجاري، لتنضم إلى رسومه الجمركية على الصلب والألمنيوم.

