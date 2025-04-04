اليابان تعتزم وضع سياسات لدعم الشركات المتضررة جراء التعريفات الجمركية الأمريكية

قررت وزارة التجارة اليابانية إنشاء فريق عمل لوضع سياسات لدعم الشركات اليابانية المتضررة جراء الرسوم الجمركية التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها مؤخرا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الجمعة/ أن الوزارة ستشكل فريق عمل لمنح الشركات المتضررة جراء الرسوم الجمركية قروض بشروط ميسرة، بالإضافة إلى سياسات أخرى سيتم وضعها، مضيفة أنه من المخطط أن تقدم مؤسسات مالية حكومية هذه القروض.

من جانبه، أكد وزير التجارة الياباني يوجي موتو أن الحكومة اليابانية ستواصل السعي للحصول على إعفاء من التعريفات الجمركية الجديدة وستعمل على حماية الصناعات اليابانية.

وأضاف قائلا:"إن "التعريفات الجمركية سيكون لها أثر كبير على مجموعة واسعة من الصناعات في اليابان، ولذلك ستدرس الحكومة هذا الأمر بعناية وستبذل قصارى جهدها لتوفير كل سبل الدعم الضرورية الممكنة لحماية الصناعات الرئيسية والوظائف في اليابان".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الأربعاء الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 24% على الواردات من اليابان، فضلا عن الرسوم الجمركية التي تم فرضها الشهر الماضي بنسبة 25% على السيارات المصنوعة خارج الولايات المتحدة.

