طبيبة تكشف أكثر الأغذية فعالية لمحاربة شيخوخة البشرة

كشفت الطبيبة الروسية أولغا تشيركوفا عن بعض المواد الغذائية التي تساعدنا في الحفاظ على صحة الجلد وتحارب شيخوخة البشرة وفقا لما نشرتة مجلة mail.ru الطبية .

وتقول: توجد العديد من المواد الغذائية التي تساعد في الحفاظ على نضارة الجلد وتحارب شيخوخة البشرة وأهمها الأسماك الغنية بأحماض أوميغا-3 والدهون الحيوانية غير المشبعة وهذه المواد تعزز المناعة وتحارب الالتهابات وتساعد في تجديد الخلايا.

وأضافت الطبيبة: للحصول على بشرة صحية يجب عليك أيضا تناول كمية كافية من البروتين والفيتامينات والألياف بانتظام وتتواجد هذه المواد في بعض الأطعمة، مثل لحوم الديك الرومي ولحم الأرانب ولحم العجل والرنجة والماكريل والسلمون والخضر والفواكه وثمار التوت.

وأشارت إلى أن البقوليات والمكسرات والزبادي تعتبر أيضا من الأطعمة المفيدة لصحة الجلد والبشرة كما أن هذه الأطعمة تحتوي على مواد تحسن عملية تجديد خلايا الجلد وتجديد الشعر والأظافر ومن الضروري شرب كميات كافية من الماء والسوائل يوميا للحفاظ على بشرة نضرة وصحية.

وتشير إلى وجود أنواع معينة من التوابل يمكن أن تحارب الشيخوخة وتساعد في الحفاظ على صحة الجلد أيضا مثل الكركم الذي يحتوي على مادة الكركمين والتي تعتبر مضادة أكسدة ممتاز وتحارب الالتهابات وكذلك الثوم الذي يحتوي على مواد تعزز إنتاج الكولاجين للحفاظ على نضارة البشرة وكذلك القرفة والزنجبيل والزعفران.