محامي بالجنائية الدولية: انسحاب المجر من المحكمة قرار سياسي في المقام الأول

قال المحامي لدى الجنائية الدولية مايكل كارنافاس، إن المجر ليست الدولة الوحيدة التي تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في تصريحات لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأضاف المحامي لدى الجنائية الدولية، أن دولا أخرى قد تحذو حذو المجر وتنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن انسحاب المجر من المحكمة قرار سياسي في المقام الأول.

وتابع المحامي لدى الجنائية الدولية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول اتخاذ مواقف مضادة تجاه المحكمة، مشيرا الى انه على الدول الأعضاء تطبيق مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ضد نتنياهو.