تحرير أكثر من 440 محضر مخالفات تموينية ببني سويف خلال مارس 2025

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين ،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

وجاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الشهري لمديرية التموين والتجارة الداخلية، وتضمن الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية"خلال شهر مارس 2025 /رمضان 1446هـ" ،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.

وتضمن التقرير، الذي أعده مدير مديرية التموين محمد عبد الرحمن، الإشارة إلى أنه تم خلال تلك الفترة، توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، فيما تم تحويل عدد من المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 291 محضرًا لمخالفات بالمخابز، بواقع: 48 نقص الوزن، 47 لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 33 عدم إعطاء بون صرف، 53 لتدني مستوى النظافة،و8 محاضر لعدم وجود ميزان، 21 محضرًا للتصرف في الحصة، 58 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 23 لعدم الاحتفاظ بالسجلات.

فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،عن تحرير 124 محضرا منها : 45 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية،36 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، 22 محضرًا للذبح خارج المجازر، 2 محضر لإدارة منشآت بدون ترخيص، 16محضرًا لحيازة سلع مجهولة المصدر، محضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية، 2 محضر لتجميع دقيق بلدي، وفي مجال بدالي التموين"البقالين التموينيين"، تم تحرير 28 محضرًا لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد وعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، وعدم وجود شهادات صحية.